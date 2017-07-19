 ضبط لبناني يسهل الدعارة لزوجتيه وابنته مقابل المال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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ضبط لبناني يسهل الدعارة لزوجتيه وابنته مقابل المال

ضبط لبناني يسهل الدعارة لزوجتيه وابنته مقابل المال
نورة الشهري(صدى):

ضبطت شرطة طرابلس في لبنان ، شبكة لتسهيل الدعارة والإتجار بالأشخاص في ” محلة القبة ” .

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان، أنه بالتحريات المكثفة جرى معرفة الاشخاص المتورطين في هذه الشبكة، وتوقيفهم بعد مداهمة المنازل التي يستخدمونها وهم رجلان و 3 نساء من الجنسيّة اللبنانيّة، بالإضافة الى سيّدة من الجنسيّة السوريّة.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنّ أحدهم يسهل الدعارة لزوجتيه ولإبنته التي كان يُكرهها، منذ أن كانت قاصرة، على العمل في الدعارة لكسب المال.

واعترف شريكه أيضا بتسهيل الدعارة لزوجته وأنها كانت تدخل مع الزبائن أمام ناظريه وبوجود طفلها الرضيع.

وأشارت وسائلُ إعلام لبنانية إلى انّ التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد الشبكة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة

لعنة الله عليكم أجمعين والطفل الرضيع ويش ذنبه ياكلبه يوم تخلفيه ومايندرى منه ابوه والكلبه اكرم منكم جميع الله يكرم القراء المتابعين

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 20 دقيقة

ديوث
يجر على أهله الشر
ملعون وعقابه عند الله أشد
علشان ثمن بخس من المال ياديوث

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