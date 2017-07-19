طالبوها بالكشف عن سروال ليلة الدخلة فأنتحرت - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت فتاة في مقتبل العمر على وضع حد لحياتها ليلة دخلتها بمدينة قلعة السراغنة، بعدما ألحت عليها عائلة العريس على الكشف عن لباسها الداخلي للتاكد من أنها عذراء.

وحسب مصادر محلية بالمدينة، فإن العروس الشابة لم تتقبل إجبارها على الكشف عن خصوصيتها واعتبرت الامر إهانة في حقها، فقامت بقتل نفسها منتحرة.