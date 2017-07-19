طالبوها بالكشف عن سروال ليلة الدخلة فأنتحرت - صحيفة صدى الالكترونية

طالبوها بالكشف عن سروال ليلة الدخلة فأنتحرت
أقدمت فتاة في مقتبل العمر على وضع حد لحياتها ليلة دخلتها بمدينة قلعة السراغنة، بعدما ألحت عليها عائلة العريس على الكشف عن لباسها الداخلي للتاكد من أنها عذراء.
وحسب مصادر محلية بالمدينة، فإن العروس الشابة لم تتقبل إجبارها على الكشف عن خصوصيتها واعتبرت الامر إهانة في حقها، فقامت بقتل نفسها منتحرة.
برق[ عدد التعليقات: 10208 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقلعه من طبع هالكشف هذا
رعد[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 1 ساعة
عادات باليه واللي عندها شي تتجاوز الفحص لو تجرح نفسها والجسم كله مليان دم- اي عضو تخدشه وتعبي الدم المطلوب لو تجرحه باظافرها والسروال يسير احمر-الله الحافظ والستر مطلوب-
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8479 ] نشر منذ 1 ساعة
🙂🙊
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1749 ] نشر منذ 1 ساعة
تقليد اعمي الله يرحمها ماتت كافره
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13473 ] نشر منذ 39 دقيقة
تخلف وغباء 😑
كان زمان[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 39 دقيقة
اهربي لأهلك …….. بدون انتحار ..