 طالبوها بالكشف عن سروال ليلة الدخلة فأنتحرت - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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طالبوها بالكشف عن سروال ليلة الدخلة فأنتحرت

طالبوها بالكشف عن سروال ليلة الدخلة فأنتحرت
مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت فتاة في مقتبل العمر على وضع حد لحياتها ليلة دخلتها بمدينة قلعة السراغنة، بعدما ألحت عليها عائلة العريس على الكشف عن لباسها الداخلي للتاكد من أنها عذراء.

وحسب مصادر محلية بالمدينة، فإن العروس الشابة لم تتقبل إجبارها على الكشف عن خصوصيتها واعتبرت الامر إهانة في حقها، فقامت بقتل نفسها منتحرة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10208 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يقلعه من طبع هالكشف هذا

[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 1 ساعة

عادات باليه واللي عندها شي تتجاوز الفحص لو تجرح نفسها والجسم كله مليان دم- اي عضو تخدشه وتعبي الدم المطلوب لو تجرحه باظافرها والسروال يسير احمر-الله الحافظ والستر مطلوب-

[ عدد التعليقات: 1749 ] نشر منذ 1 ساعة

تقليد اعمي الله يرحمها ماتت كافره

[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 39 دقيقة

اهربي لأهلك …….. بدون انتحار ..

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