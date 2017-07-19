عروس تُفاجأ عريسها يوم الزفاف وتحلق شعرها أمام المدعوين - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت البريطانية جوان ليونز على حلق شعر رأسها أمام عيون المدعوين يوم زفافها كهدية فريدة من نوعها لعريسها .

وفي التفاصيل أن العريس كريغ كان يعاني من سرطان البنكرياس في مراحله الأخيرة. وأرادت العروس من خلال ذلك التضامن معه بعد أن خسر شعره بسبب العلاج الكيميائي.

وقد تبرعت بخصلاتها لجمعية خيرية تقوم بصنع شعر اصطناعي للأطفال المصابين بالسرطان. وتعليقاً على ذلك قال كريغ : ” إنها المرة الأولى التي أرى فيها جوان من دون شعر. كانت رائعة وجميلة. إنها امرأة أحلامي ” .

يُذكر أن علاقة تجمع بين الزوجين منذ 30 عاماً. وعنها قال كريغ : أحببت جوان منذ وقعت عيناي عليها. كنت حينها في الـ14 من عمري.