أب يقتل أبناءه الثلاثة بسبب خلاف مع زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تجرد أب تونسي من الرحمة ، حيث أقدم على قتل أبنائه الثلاثة ، بإلقاءهم في بئر عميق في إحدى قرى ولاية القصرين، وسط غربي تونس ، بعد نشوب خلاف بينه وبين زوجته.

وكشفت الجريمة بعدما تقدمت والدة الأطفال بشكوى إلى مركز الأمن في المنطقة، وأشارت إلى أن زوجها أخذ منها أبناءها الثلاثة واصطحبهم إلى مكان مجهول بعد خلاف حصل بينهما.

وبدوره حضر الأب إلى مركز الأمن وأبلغ رجال الشرطة أنّ زوجته أخذت أبناءه الثلاثة وأنه لا يعرف إلى أين فرّت بهم، وطالب بالقبض عليها، إلا أن التحقيق معه ساعد رجال الشرطة على اكتشاف حقيقة ما حدث للأطفال الثلاثة.

وأكد بعض جيران العائلة أنهم شاهدوا الأب وهو يرافق أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وعامين إلى مكان بعيد فيه بئر.

وأفادوا بأنهم لا يستبعدون قيامه بالتخلص منهم قبل أن يعود ليقدم الشكوى ضدّ زوجته.

وذهب رجال الإنقاذ إلى مكان البئر حيث اكتشفوا أمراً مروعاً، فقد تمكنوا من استخراج جثث الأطفال الثلاثة من البئر التي يصل عمقها إلى أكثر من مترين وتمّ القبض على الأب.