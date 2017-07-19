صور حديثة لطفلتين ولدتا بجسمين متلاصقين وخضعتا لعملية خطرة لفصلهما - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة للتوأم الأميريكي المتلاصق إريكا وإيفا ساندوفال وقد بلغتا عامهما الثاني ، وظهرتا وهما تعيشان في منزلهما وتتمتعان بصحة جيدة ، بعد مرور 7 أشهر على فصلهما .

وكانت الطفلتان خضعتا لعملية خطرة تم خلالها فصل الجهاز الهضمي والرحم والكبد والمثانة والحوض والرجل المشتركة بينهما.

وكان الأطباء يخشون أن تتعرض حياة إريكا للخطر، فقد كان حجم شقيقتها إيفا ضعف حجمها. إلا أن هذه المخاوف تبددت حيث بلغ وزن إحداهما 9 كيلوغرامات والثانية 8.8 كيلواغرامات.

ويشار إلى أن لدى إيفا أمعاء غليظة ودقيقة فيما لدى إريكا أمعاء دقيقة فقط. ولم يشرح الجراحون حتى الآن كيف تمت عملية فصل الرحم.

ورغم أن لدى كل منهما ساقاً واحدة تعلمت الطفلتان الحركة باستخدام الكراسي المتحركة، ويعتقد الأطباء أنهما ستكونان قادرتين على الوقوف والمشي باستخدام العكاز، وهما تخضعان حالياً للتأهيل في مركز قريب من منزلهما في انتيلوب في كاليفورنيا حيث تعيشان برفقة والديهما عايدة وأرتورو ساندفال.

كما تساعدهما الأم على التكيف نفسياً مع الانفصال وتتم تغذية كل منهما بواسطة أنابيب أنفية.