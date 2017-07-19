جوميز يستبعد رباعي النصر قبل انطلاق البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

استبعد البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني لفريق النصر السعودي لكرة القدم كلا من عبدالله العنزي حارس المرمى ومحمد الحارثي وحمد العقيلي والكرواتي إيفان توميتشاك، من بعثة الفريق التي ستسافر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.

واستقر جوميز على استبعاد رباعي الفريق لأسباب فنية.

وجاء قرار جوميز باستبعاد الرباعي من معسكر الفريق بالنمسا الذي اختتم مساء الأحد.

ويعود الرباعي المستبعد إلى الرياض للاستمرار في التدريبات مع الفريق الأولمبي في النادي.

ويلعب النصر في المجموعة الثانية من البطولة بجوار فرق الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.