استعدادات لإعادة الرحلات الجوية إلى بغداد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تستعد الخطوط العربية السعودية الجوية لتشغيل رحلات لها إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت الشركة في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر” أنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لذلك.

وكان السفير العراقي لدى المملكة رشدي العاني، قد كشف عن قرب إعادة فتح المنافذ الحدودية وبدء تشغيل جسر جوي بين الرياض وبغداد خلال أسابيع.