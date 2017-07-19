بالفيديو.. نصرة الحربي تٌهاجم حليمة بولند بسبب فيديوهاتها الخلفية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شنّت الإعلامية نصرة الحربي، هجوماً عنيفاً على زميلتها الكويتية حليمة بولند، بسبب صورها وفيديوهاتها.

وقالت نصرة: “في بعض الشخصيات استخدمت أسلوب شهرة مقزز، أتوقّع عشان الوجه دار عليه الزمن، وكثر عمليات التجميل خرّبته، فقالوا نستخدم خاصية: صورني وأنا ماشي من ورا.. أوفر!!”.

وأردفت: “أنا ما أقدر ألوم أو أعاتب هذه الشخصيات، كلّهم على فكرة: نملك وجه جميل، جسم جميل، خصر رائع، بطن. ما ينفع نوضّح ونقول للجمهور ونطلع فيه بالصورة هذه”.

وتابعت: ” ما عندي مشكلة، ابرزي أنوثتك بس باحترام، يعني حلو لمّا تبرزي مفاتن جسمك، بس برضو ركّزي ” محنرمة ” !! .

وختمت: ” عزيزي الرجل، إذا خقيت على بنت وهي تتصوّر من ورا، فأعرف انّو ما عندك عقل، لأنّو ورا يفضل ورا ” .

ومن المعروف أنّ الإعلامية الكويتية حليمة بولند دائماً ما تنشر فيديوهات مصوّرة من الخلف.