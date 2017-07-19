بالفيديو.. نصرة الحربي تٌهاجم حليمة بولند بسبب فيديوهاتها الخلفية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. نصرة الحربي تٌهاجم حليمة بولند بسبب فيديوهاتها الخلفية
شنّت الإعلامية نصرة الحربي، هجوماً عنيفاً على زميلتها الكويتية حليمة بولند، بسبب صورها وفيديوهاتها.
وقالت نصرة: “في بعض الشخصيات استخدمت أسلوب شهرة مقزز، أتوقّع عشان الوجه دار عليه الزمن، وكثر عمليات التجميل خرّبته، فقالوا نستخدم خاصية: صورني وأنا ماشي من ورا.. أوفر!!”.
وأردفت: “أنا ما أقدر ألوم أو أعاتب هذه الشخصيات، كلّهم على فكرة: نملك وجه جميل، جسم جميل، خصر رائع، بطن. ما ينفع نوضّح ونقول للجمهور ونطلع فيه بالصورة هذه”.
وتابعت: ” ما عندي مشكلة، ابرزي أنوثتك بس باحترام، يعني حلو لمّا تبرزي مفاتن جسمك، بس برضو ركّزي ” محنرمة ” !! .
وختمت: ” عزيزي الرجل، إذا خقيت على بنت وهي تتصوّر من ورا، فأعرف انّو ما عندك عقل، لأنّو ورا يفضل ورا ” .
ومن المعروف أنّ الإعلامية الكويتية حليمة بولند دائماً ما تنشر فيديوهات مصوّرة من الخلف.
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8479 ] نشر منذ 3 ساعات
قامت تستشرف راعيةة صؤرةة السرير 💔😂😂😂😂😂😂
أحمد[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات
الحشمة والحجاب وقار وأدب واحترام وجمال راقِ
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13473 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلكم سوا 😑
رعد[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 2 ساعتين
ورا ولا قدام كله تحت خط الحشمه-ولوطلع عن خط الحشمه سار عرض واللي مايشتري يتفرج-
هلا بالعيال[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو انها تملك مقومات العربيدة حليمه كان تلقاها تمشي مفصخه، الاشكال هذي اعرفها كلهم زي بعض “عفن”ماعندها مشكلة بأي شي اهم شي الشهرة والمال
برق[ عدد التعليقات: 10208 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقرب طويق لقلب الرجل وجيبه وكل أحاسيسه ومشاعره هو هو ماتملكه
المرأه من الخلف
الوجه قد يكون مهم ولكن عندما تطفأ اللمبه لن نشاهده ، ولكن عندما
تطفأ اللمبه سنستمتع بتحسس الخلفيات الجميله ووقتها يكون لدى الرجل
القدره على التمييز بين الغث والسمين
يانصره ، لا تتكلمي عن شعور الرجل وأنتي لاتعلمينه فالرجل هو فقط ادرى
بشعوره ومايرغب بالمرأه وما لا يرغبه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4625 ] نشر منذ 2 ساعتين
(58) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59) ( سورة الأحزاب )