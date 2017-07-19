" المغامسي " : الملك سلمان من ظهر ملك جمع ولم يفرق - صحيفة صدى الالكترونية

” المغامسي ” : الملك سلمان من ظهر ملك جمع ولم يفرق
قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي،اليوم الأربعاء ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من ظهر ملك جمع ولم يفرق وبنى ولم يهدم، وولي عهده عون لأبيه على خطى جده.
وأكد ذلك المغامسي، عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الملك سلمان من ظهر ملك جمع ولم يفرق وبنى ولم يهدم، وولي عهده الأمير محمد عون لأبيه على خطى جده، فعسى أن يكون على يديهما جمع الكلمة ورأب الصدع.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم احفظهما وبارك بهما للبلاد والعباد