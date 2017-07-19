" المغامسي " : الملك سلمان من ظهر ملك جمع ولم يفرق - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي،اليوم الأربعاء ، أن خادم الحرمين الشريفين ‏‏الملك سلمان بن عبدالعزيز، من ظهر ملك جمع ولم يفرق وبنى ولم يهدم، وولي عهده عون لأبيه على خطى جده.

وأكد ذلك المغامسي، عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الملك سلمان من ظهر ملك جمع ولم يفرق وبنى ولم يهدم، وولي عهده الأمير محمد عون لأبيه على خطى جده، فعسى أن يكون على يديهما جمع الكلمة ورأب الصدع.