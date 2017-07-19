التعليم تعتمد الدليل التنظيمي للجودة الشاملة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد الدكتور عبدالرحمن العاصمي، نائب وزير التعليم، على اعتماد العمل بالدليل التنظيمي لإدارة الجودة الشاملة الإصدار الرابع، في إدارات الجودة الشاملة وأقسامها في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، والعمل بوجب الدليل التنظيمي الاصدار الرابع حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني 1438-1439هـ .

واشتمل الدليل على على ثلاثة فصول هي ” البنية التنظيمية المؤسسية ،والمسؤوليات والمهام الإدارية والمالية والفنية ،وسياسة التحفيز ” ومن المحاور المهمة التي اشتمل عليها الرسالة التي اتخذتها إدارة الجودة والتي تعنى بنشر ثقافة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي وبناء النظم الداخلية للجودة الشاملة في مختلف قطاعات إدارات التعليم وبناء القدرات في مجال تطبيقات الجودة الشاملة في التعليم، وتطوير منظومات كاملة لمؤشرات الأداء وكذلك تهيئة بيئات العمل لتحقيق الجودة وتطوير أدوات قياس رضا المستفيدين من خدمات الوزارة والعمل على تطبيقها.

‏يشار إلى إن إعداد ” إطار تنظيمي مؤسسي ” لادارة الجودة الشاملة في الادارات العامة للتعليم في المناطق وقسم الجودة الشاملة في إدارت التعليم في المحافظات،‏ هو إشارة لمحاكاة التوجهات الحديثة في التخطيط والتنظيم ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وإدارة التغيير نحو الثقافة التنظيمية للجودة وفق النظام المؤسسي وإدارة التغيير نحو الثقافة التنظيمية للجودة وفق النظام المؤسسي بإدارة الجودة الشاملة،وتحسين مخرجات التعليم والتحقق من ضبط جودتها في ظل النهضة الشاملة ودعم القيادة لها تنفيذا لرؤية المملكة 2030 م.