آبل تطرح إيموجي جديدة بأشكال متعددة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت شركة أبل عن بعض الرموز التعبيرية الجديدة التي ستدرجها ضمن أحدث نسخة لنظام تشغيلها النقال ” آي أو إس 11 ″ ، التي ستطرح في الخريف القادم للعام الجاري، بالتزامن مع موديلات آي فون الجديدة،وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية

وتتضمن الإيموجي الجديدة لأبل، البالغ عددها 69 رمز تعبيري جديد بموافقة منظمة يونيكود، أم مرضعة وملتح وامرأة محجبة وشخص يمارس رياضة اليوغا وغيرها الكثير، كما تشمل أيضاً جوز الهند وديناصور وحمار وحشي وزومبي ورأس ينفجر ووجه ضاحك بنجوم.