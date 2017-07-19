الفيحاء يعلن التعاقد مع ثنائي أجنبي خلال ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد محمد الدهش، المشرف العام على فريق الكرة بالفيحاء، أن ناديه بصدد التعاقد مع ثنائي أجنبي خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأوضح الدهش في تصريحات تلفزيونية، أن الأول يلعب في مركز خط الوسط، والثاني ظهير أيسر وكلاهما دوليان.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز كاملاً على التعاقد مع لاعبين أجانب، إذ يتبقى للفيحاء 4 محترفين في قائمة الفريق حتى الآن.

وتطرق الدهش للحديث عن المهاجم ناصر الشمراني مؤكداً أن ناديه دخل في مفاوضات مع إدارة الهلال للتعاقد معه، إلا أنه بات قريباً من الانتقال إلى الشباب، حسبما صرح.

ونفى المشرف على الكرة بالفيحاء، وجود أي مفاوضات خلال الفترة الأخيرة مع ثنائي النصر السابق حسين عبدالغني ونايف هزازي.

وفتح الدهش الباب أمام التعاقد مع حارس أجنبي مشيراً إلى أن الأمر في يد المدرب كوستيل جالكا وحده.

وأتم بالحديث عن طموحات فريقه بالموسم الجديد، مشيراً إلى أن الفيحاء يتطلع للحصول على مركز متوسط من الرابع إلى العاشر في جدول ترتيب دوري جميل للمحترفين.