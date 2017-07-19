نجل ترامب أمام اللجنة القضائية بتهمة التزوير - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف أكبر سناتور ديمقراطية باللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي أن أكبر أبناء الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق لحملته الانتخابية حصلا على موافقة محقق خاص للشهادة علناً أمام الكونجرس في إطار التحقيق في شبهة تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وقالت ديان فينشتاين إن المحقق الخاص، وهو روبرت مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، قال إن بمقدور دونالد ترامب الابن وبول مانافورت مدير حملة ترامب من مارس وحتى أغسطس التحدث للجنة.

ويحقق مولر في مزاعم لوكالات مخابرات أمريكية بتدخل روسي لمساعدة ترامب في الفوز بالرئاسة وتواطؤ محتمل بين موسكو وحملة الحزب الجمهوري. وتنفي روسيا أي تدخل في الحملة ويقول ترامب إنه لم يحدث أي تواطؤ.

وإذا أدلى دونالد ترامب الابن بشهادته أمام اللجنة سيكون أكبر عضو في الدائرة الداخلية لأقارب ترامب ومساعديه بالبيت الأبيض يدلي بشهادة في الكونجرس عن مزاعم التدخل الروسي، حيث يحقق في الأمر عدد من لجان الكونغرس.