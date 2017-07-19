تأجيل الحكم في قضية إيراني متهم بتصنيع أسلحة نووية بأبوظبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية صباح اليوم، قرارا بتأجيل الحكم فـــي قضية المتهم الإيراني ح.م.ر 69 عاما، إلى التاسع مـــن الشهر القادم، وذلك عن تهمة إعادة تصدير جهاز يستخدم فـــي برامج تصنيع أسلحة نووية إلى إيران دون الحصول على ترخيص رسمي، فـــي خرق واضح لقوانين الحظر الدولية المفروضة عليها آنذاك.

وفي نفس الجلسلة رفض المتهم الإماراتي (م.ع.ح) طلب محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حيث أمرت بإيداعه بأحد مراكز المناصحة لتغيير أفكاره الخاصة بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، رافضا التسليم بالتهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بـ (خطورة إرهابية) والمتمثلة فـــي تبني فكر التنظيم ومتابعة أخباره على المواقع متخصصة.

وتم تأجيل القضية للحكم لجلسة 9 اغسطس مـــن القادم.