الهلال يواصل تدريباته في معسكر النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أدى فريق الهلال حصته التدريبية الأولى صباح الأربعاء بمعسكره التحضيري في النمسا وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية، وعمد الجهاز الفني في الجزء الأول إلى تطبيق عدداً من تدريبات اللياقة.

وفرض المدرب الأرجنتيني رامون دياز تدريبات فنية منوعة، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب وشارك الثنائي علي الحبسي وماتياس بريتوس بالمناورة التي فرضها الجهاز الفني للفريق.

فيما وصل اللاعب مجاهد المنيع إلى المراحل النهائية من البرنامج التأهيلي المعد له، وشارك في الجزء الأول من المران.