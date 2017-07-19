طريقة تغيير كود PIN بهواتف أندرويد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قالت مجلة ” بي سي مجازين ” الألمانية إنه يمكن لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد تغيير كود PIN لبطاقة SIM في إعدادات الأمان؛ حيث يتعين على المستخدم تحديد بند قائمة الأمان “ إنشاء قفل بطاقة SIM ” ، ثم مواصلة النقر حتى الوصول إلى الخيار “ تغيير كود PIN لبطاقة SIM ”.

وفي البداية يلزم إدخال كود PIN الحالي، وبعد ذلك يتم إدخال الكود المرغوب مرتين، وقد تختلف بنود القائمة من جهاز لآخر بشكل طفيف، وبالنسبة لأصحاب الهواتف الذكية أبل آي فون فإنه يمكنهم تغيير كود PIN في إعدادات الهاتف، كما يمكن في الكثير من هواتف مايكروسوفت تغيير كود PIN عن طريق إعدادات الشبكة.

وكود PIN هو مجموعة من الأرقام، التي يقوم المستخدم بتحديدها بنفسه، والتي يتم الاستفسار عنها عند تشغيل الهاتف، وذلك من أجل حماية البيانات المخزنة على بطاقة SIM من تلصص الغرباء.