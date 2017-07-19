" تجارة جدة " تطالب هيئة المدن بتسهيل تأسيس الجمعية البحرية التعاونية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالبت لجنة النقل البحري بغرفة تجارة جدة، خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة محمد بن هاني البكري يوم أمس، الهيئة السعودية للمدن إعادة النظر في بنود عقد الايجار للأراضي الصناعية ومناطق الايداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي.

كما طالبت اللجنة بتسهيل وتعجيل تأسيس الجمعية البحرية التعاونية تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليكون لها إسهام في مشكلة العاملين في الوسائط البحرية والمياه الإقليمية، كما طالبت اللجنة جمرك ميناء جدة لوضع معايير وآلية لبيع البضائع المتروكة بالمزاد العلني.

بدورها أوصت لجنة الوكلاء الملاحيين في اجتماعها الذي تم يوم أمس بغرفة جدة بحضور رئيس اللجنة طارق عبد الرحمن المرزوقي، بضرورة حل عقبة المفاتحات والتعديل على المنافست قبل وصول السفينة عبر التبادل الالكتروني وتيسير موضوع الترجمة داعية رئيس المؤسسة العامة للموانئ إلى أن يشمل نظام مجتمع الموانئ جميع الجهات ذات العلاقة بالميناء والأمن الصناعي وتصريح السفن وسط المطالبة الملحة من قبل مجلس الغرف السعودية أن تكون لجنة النقل البحري والجوي لجنة واحدة واستبعاد لجنة النقل البري وذلك توحيداً للجهد.