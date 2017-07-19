البحرين تلقي القبض على خلية إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في البحرين القبض على أربعة متهمين ، قام أحدهم بتأسيس خلية إرهابية غير قانونية وتلقي دعم مادي من حزب الله اللبناني الإرهابي.

قال النائب العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قوله إن نيابة الجرائم الإرهابية باشرت التحقيق في واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية ” بنا “.

وأضاف أن الهدف من هذه الجماعة منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإرهابية .

وأوضح النائب العام أن الجماعة تخابرت وتلقت عطية ممن يعملون لمصلحة منظمة في الخارج تمارس نشاطاً إرهابياً للقيام بأعمال إرهابية ضد البحرين، إلى جانب جمع وإعطاء أموال لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً