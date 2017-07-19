مقتل 7 إثر انفجار بمنزل داعشى فى أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

قُتل سبعة أشخاص على الأقل، في انفجار وقع داخل منزل أحد المتشددين من تنظيم داعش في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وطبقا لمسئولي الحكومة المحلية، فقد وقع الحادث في منطقة بشير آجام بإقليم ننجارهار، فيما كانت مجموعة من المتشددين منهمكة في صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان أيضًا، وقوع الحادث، قائلاً إن سبعة متشددين، تابعين للجماعة الإرهابية قتلوا.

وأضاف البيان، أن الحادث وقع نحو الساعة الحادية عشرة صباح أمس الثلاثاء، في منطقة جوداري، عندما كان المتشددون متجمعين داخل منزل أحد عناصر داعش، الذي يدعى مولتان جان.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الآن.