 الملكية بينبع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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الملكية بينبع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة

الملكية بينبع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الهيئة الملكية بينبع عدد من الوظائف الشاغرة لديها على النحو التالي:

معلم ( حاسب آلي )

معلم ( مسار نطق وتواصل )

معلم ( صفوف أولية )

معلم ( تربية فنية )

معلم ( مسار توحد )

معلم ( لغة إنجليزية )

معلم ( تربية بدنية )

معلم ( رياضيات )

معلم ( كيمياء )

معلم ( فيزياء )

معلم ( لغة عربية )

معلم ( إرشاد طلابي ) – علم نفس

معلم ( تربية إسلامية )

وأوضحت الهيئة أنه للاطلاع على شروط وتفاصيل الوظائف وطريقة التقديم يرجى زيارة الرابط التالي ” https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/”.


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