الملكية بينبع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الهيئة الملكية بينبع عدد من الوظائف الشاغرة لديها على النحو التالي:

معلم ( حاسب آلي )

معلم ( مسار نطق وتواصل )

معلم ( صفوف أولية )

معلم ( تربية فنية )

معلم ( مسار توحد )

معلم ( لغة إنجليزية )

معلم ( تربية بدنية )

معلم ( رياضيات )

معلم ( كيمياء )

معلم ( فيزياء )

معلم ( لغة عربية )

معلم ( إرشاد طلابي ) – علم نفس

معلم ( تربية إسلامية )

وأوضحت الهيئة أنه للاطلاع على شروط وتفاصيل الوظائف وطريقة التقديم يرجى زيارة الرابط التالي ” https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/”.