الملكية بينبع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

الملكية بينبع تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة
طرحت الهيئة الملكية بينبع عدد من الوظائف الشاغرة لديها على النحو التالي:
معلم ( حاسب آلي )
معلم ( مسار نطق وتواصل )
معلم ( صفوف أولية )
معلم ( تربية فنية )
معلم ( مسار توحد )
معلم ( لغة إنجليزية )
معلم ( تربية بدنية )
معلم ( رياضيات )
معلم ( كيمياء )
معلم ( فيزياء )
معلم ( لغة عربية )
معلم ( إرشاد طلابي ) – علم نفس
معلم ( تربية إسلامية )
وأوضحت الهيئة أنه للاطلاع على شروط وتفاصيل الوظائف وطريقة التقديم يرجى زيارة الرابط التالي ” https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/”.
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