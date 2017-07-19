تميم يحاصر الشعب القطري بالقواعد العسكرية الأجنبية - صحيفة صدى الالكترونية

تميم يحاصر الشعب القطري بالقواعد العسكرية الأجنبية
تهافتت الدول الأجنبية خاصة إيران وتركيا على إنشاء قواعد عسكرية في إمارة قطر، بمباركة تميم، مما جعل الشعب القطري محاصرًا بعسكريات أجنبية.
وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى بدول الخليج، صورة لخريطة إمارة قطر موضح عليها القواعد الأجنبية العسكرية التى تم وضعها فى الإمارة الخليجية الصغيرة بعد سماح نظام الأمير الإرهابى تميم بن حمد، بتواجدها على الأراضى القطرية.
ولا تتجاوز المساحة الجغرافية لقطر 11520 كيلو مترا، وبسبب طيش وخيانة وغدر حكامها جعلت الشعب القطرى، صاحب الأرض، يكاد يتنفس من ثقب إبرة بسبب القواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة فى ربوع البلاد، سواء قواعد إيرانية أو تركية أو أمريكية.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 462 ] نشر منذ 4 ساعات
٥٧٦ الف قطريين و٢مليون اجنبي ومرتزقه
صارووخ توماهوك كروز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يفظحك ياولد موزة ويفظح أبوك حمد حمار الوحش ويفظح حمد بن جبر وجه الغوريلاء ويفظح جميع الوزراء البغول
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 ساعات
قطرائيل تلعب دور زوال ال ثاني
من غير ماتدري
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين
راحو فيها القطريين
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4625 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اكبر من كبر مساحة قطر وهالقواعد تحميها يتم احتلالها في نصف ساعه
نورة[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمري ماشفت حكومه غبيه زي حكومة تميم يسلم رقبته بنفسه للاجانب يسلم دوله كامله بكل ثرواتها لاعداء الامه وعدوه الاول لكن سبحان الله اعمى البصيره غبي ثور
صاروخ توماهوك كروز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 47 دقيقة
انا يربع بصراحة مستغرب جدآ وفي نفس الوقت منصدم من هذه القيادة الفاشله وهي قيادة الأقزام والصغار والخونه والحثاله والخمه في جزيرة قطرالصغيرة وشلون يسلمون دويلة قطركامله للقواعد العسكرية الإيرانية والتركية ولإمريكيه والبريطانية والميليشيات الإيرانية والميليشيات الأخرى الإرهابية وغيرها من الجواسيس والمنظمات الأرهابيه والمرتزقه على ساس كله هذا يقعدون على الكراسي ويمسكون الحكم أسرة أل ثاني العفنه والخمه لعن الله أبو أبو إلي جمعكم ياالخمه وياالحثاله في قصور الدوحه وخارجها وانا إلي يقهرني يربع إذا قالون أسرة أل ثاني القيادة الحاكمه والحاشيه إلي حولهم الوزراء ولإعلاميون لاتتدخلون في السيادة القطريه هذا يمس بسياده القطريه وانا بسألهم سؤوال واحد فقط لاغيروأقول لهم هل باقي يالحثاله ويالخمه ويالمرتزقه ويالخونه سيادة لدويلة قطر ولكم كرامه يالحثاله ويالخونه ويالخمة ويالمرتزقه استحون على وجيهكم يالخمه ويالحثاله ويالخونه بالله عليكم غطون وجوهكم بالبراقع إنسائية ولاتظهرون أمام الإعلام نهائيآ والله يالحريم أنهم أشرف وأنظف منكم يالحثاله ويالخمه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29921 ] نشر منذ 27 دقيقة
لابد للشعب القطري من كلمه ,, اظنهم صبروا اكثر من اللازم ,,