تميم يحاصر الشعب القطري بالقواعد العسكرية الأجنبية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تهافتت الدول الأجنبية خاصة إيران وتركيا على إنشاء قواعد عسكرية في إمارة قطر، بمباركة تميم، مما جعل الشعب القطري محاصرًا بعسكريات أجنبية.

وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى بدول الخليج، صورة لخريطة إمارة قطر موضح عليها القواعد الأجنبية العسكرية التى تم وضعها فى الإمارة الخليجية الصغيرة بعد سماح نظام الأمير الإرهابى تميم بن حمد، بتواجدها على الأراضى القطرية.

ولا تتجاوز المساحة الجغرافية لقطر 11520 كيلو مترا، وبسبب طيش وخيانة وغدر حكامها جعلت الشعب القطرى، صاحب الأرض، يكاد يتنفس من ثقب إبرة بسبب القواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة فى ربوع البلاد، سواء قواعد إيرانية أو تركية أو أمريكية.