نوكيا تطلق هاتف " Nokia 8 " نهاية الشهر الجاري - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تطلق شركة نوكيا هاتفها الذكي الرائد الذي يحمل اسم ” نوكيا 8 ″ ، حيث يترقب العديد من المستهلكين المتحمسين لقرار عودة الشركة لسوق الهواتف الذكية بعد حصول شركة HMD Global على الترخيص الحصري للاسم التجاري لنوكيا إطلاقها لجهاز رائد فعلي يتربع على رأس هواتف الشركة الفنلندية.

ويضيف التقرير أن الهاتف قد يحتوي على 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل بعدسة من شركة كارل زايس، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل لالتقاط الصور الشخصية سيلفي، حيث وقعت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر شراكة مع كارل زايس الألمانية.

ويمتاز الهاتف بتصميم رياضي بحواف جانبية رقيقة إلى جانب منفذ USB من نوع C ومكبرات صوت مزودجة في الجهة السفلية من الهاتف الذكي.

كما تميل المعلومات إلى إمكانية احتواء الجهاز على ميزة الماسح الضوئي لقزحية العين، ويتوقع أن يكون مقاوم للمياه والغبار عبر دعمه لمعيار IP68، وأن يدعم وجود فتحتي سيم Dual SIM، جنباً إلى جنب مع ميزة قارئ بصمات الأصابع.