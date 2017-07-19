مروحية ودورية شرطة تٌطارد طفلاً بسبب " عسكر وحرامية " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها وظريفة ، طاردت دورية شرطة بريطانية ومروحية وكلب طفلًا عمره 8 سنوات يلعب ” عسكر وحرامية ” ويحمل في يده مسدسًا.

كانت قد تلقت شرطة مدينة بورنموث بإنجلترا اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول يفيد بوجود شخصين بحيازتهما أسلحة نارية، وبعد دقائق عديدة هاجمت سيارة الشرطة المكان الذي أخبرهم به المتصل كما حلقت فوقه طائرة مروحية.

وأصيب أحد ضباط الدورية بحالة من الدهشة عندما رأى الطفل «قاسم أشرف» وهو يحلم مسدسًا لعبة، فأدركوا حينها أنهم تلقوا بلاغًا خاطئًا.

وكان قاسم يلهو مع بقية الأطفال أثناء زيارته مع والدته لبلدية دورست بمدينة بورنموث، وعندما سمعت الأم والأقارب صوت سيارات الشرطة والمروحية بالسماء، هرولت للخارج لكي تبحث عن طفلها، خشية أن يحدث له مكروهًا.

وفوجئت الأم بأن الشرطة تخبرها بالبلاغ الكاذب، ثم مازحت الشرطة الطفل والتقط كبير الضباط صورة مع الطفل للذكرى.