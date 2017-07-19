النفط ينخفض تزامنا مع ارتفاع المخزون الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

انخفضت أسعار النفط عقب صدور بيانات -غير رسمية- أظهرت ارتفاع مخزون الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وتزامنًا مع الضغوط التي شكلها ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.40% إلى 48.64 دولار للبرميل، فيما انخفض خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.35% إلى 46.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 94.79 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار السلع، ومن بينها النفط.

من جانبه أفاد معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل، وتزامنًا مع هبوط مخزون البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل.