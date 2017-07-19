ترمب يجمع إيجارات من الحكومة الأمريكية بقيمة 130 ألف دولار شهريا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تدفع الحكومة الأمريكية مبلغا قدره 130 ألف دولار شهريًا لاستئجار مساحة في برج ” ترامب ” لصالح مكتب الدعم العسكري، حسبما أفادت ” وول ستريت جورنال ” في تقرير لها.

ووقعت الحكومة الأمريكية عقدًا بقيمة 2.39 مليون دولار لاستئجار مساحة تبلغ 3475 قدمًا مربعة (323 مترًا مربعًا) في برج ” ترامب ” بداية من الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2017 حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2018، لصالح مكتب الدعم العسكري التابع للبيت الأبيض، والذي يتولى مهام توفير المواد الطبية والغذائية وخدمات النقل والاتصالات للرئيس وفريقه.

وتعد هذه التكلفة أعلى بكثير من سعر السوق الحالي الرائج في المباني المماثلة، كما أنها تعد واحدة من أغلى المساحات على الإطلاق في مانهاتن.

وأشار التقرير إلى أنه تم تعديل اسم مالك المساحة بوثيقة التعاقد، لكن متحدثًا باسم الحكومة أكد أن ملكية المكتب خاصة وتعود لأحد الأفراد غير التابعين لمنظمة ” ترامب “.