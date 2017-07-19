بالصور.. اعترافات المتهمين بالسطو على صرافة في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

اعترف المتهمون بسرقة مبالغ مالية تخطت المليون جنيه، من شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصربشارع قصر النيل، بأنهما تعلما تنفيذ الحادث من خلال مشاهدة فيديوهات عبر الإنترنت.

وقال المتهمون أنهم قاموا بمراقبة الصرافة والتعرف على العاملين بها، وتم مداهمتها الساعة الثالثة فجرا أثناء جرد الأموال، وتم ضبط بحوزتهما المبالغ المالية.

واعترف المتهم الأول بأنه قام بالبحث من خلال شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” بالمواقع الأجنبية عن كيفية ارتكاب حادث سرقة بنك أو شركة صرافة دون ضبطه، مشيرا إلى أنه قام منذ حوالى شهرين بالتوجه للشركة محل الحادث لتغيير مبلغ 50 ريال سعودى وتبين له أن فرد الأمن رجل مسن، إلى جانب تواجد ثلاثة موظفين من بينهم سيدتين، الأمر الذى قوى لديه الفكرة بسرقتها بالاشتراك مع المتهم الثانى، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال شريكه المتهم الأول.

كما تم بإرشادهما ضبط المبالغ متحصلات السرقة وضبط بحوزتهما11.740 دولار أمريكى، و410 دولارات أسترالية، و220 فرنك سويسرى، و16.015 درهما إماراتيا، و3.150 يورو، و31.984 ريالا سعوديا، و336.655 جنيها مصريا، وضبط بإرشادهما بمسكن الأول طبنجة صوت ” بدون طلقات “، وسلاح أبيض ” سنجة ” المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم الأول من خلال تطوير مناقشتهما أمام المقدم حسام العشماوى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بالاشتراك مع ” ماجد س ع ” 34 سنة، صاحب سيبر، ومقيم الوراق، ” جارى ضبطه “، فى ارتكاب واقعة سرقة عملات مصرية وأجنبية بقيمة 621 ألف جنيه من داخل شركة مصر السعودية للصرافة فى شارع شهاب بالمهندسين، ملك “محمد أ ف” 32 سنة، بذات الأسلوب، والمحرر بشأنها المحضر رقم 17355 لسنة 2016 العجوزة، بتاريخ 21/7/2016.

وأضاف المتهم فى اعترافاته باقتسام المبلغ متحصلات الحادث مناصفةً فيما بينهما وقام بأنفاق نصيبه على تجهيز مصنع العباءات المملوك له حالياً، وقام الآخر بفتح سيبر ومركز تعليم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7002 لسنة 2017م جنح القسم، وتم إحالة المتهمين الى النيابة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط صاحب السيبر المتهم الهارب.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا بسرقة مبالغ مالية ” عملات أجنبية ومصرية ” بالإكراه من داخل مقر شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر والكائنة بشارع قصر النيل، وانتقل فريق البحث إلى مكان البلاغ لكشف الحادث والوقوف على ملابساته.

وأثناء الفحص تم التقابل مع المجنى عليهم كل من “هانى ب ا ” 43 سنة، صراف بالشركة، ومقيم الحوامدية، و ” زهرة م م ” 32 سنة، صرافة بالشركة، ومقيمة الدقهلية، و”إيمان أ م ” 24 سنة، صرافة بالشركة، ومقيمة الشرقية، و”فهيم س خ” 69 سنة، فرد أمن بشركة، والمعين لتأمين الشركة محل الواقعة ومقيم بالقليوبية.

وبسؤالهم أفادوا بأنهم أثناء تواجدهم بمقر الشركة عملهم الساعة 3.20 صباحاً لجرد المبالغ المالية، فوجئوا بدخول شخصين أحدهما بحوزته سلاحا ناريا ” طبنجة ” لم تستخدم والآخر سلاح أبيض ” سنجة ” وقاما باصطحابهم كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة للمسطح العلوى للشركة واستولوا على المبالغ المالية بالشركة.

ومن خلال حصر المبالغ المالية تبين أنها عبارة عن21.745 ألف دولار، و440 فرنكا سويسريا، و33.613 ألف ريال سعودى، و 16.015 درهما إماراتيا، و800 دولار أسترالى، و3150 يورو، و306.175.65 جنيها مصريا، وفروا هاربين مستقلين إحدى السيارات الأجرة.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وأكدت التحريات أن الجناة استقلوا عدد من سيارات الأجرة في طريقهم لمكان الحادث وعقب ارتكابهم له تجنباً لرصدهم من خلال الكاميرات والمتابعة، ونجحت التحريات فى تحديد المتهمين، وتبين أنهما “بيشوى ر ف” 21 سنة، صاحب مصنع ملابس عباءات حريمى، بالوراق، و”سعيد ا م” 24 سنة، عتال، ومقيم سوهاج، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2645 لسنة 2013م طما سوهاج “ضرب”.

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم الثانى يختبئ طرف أحد أقاربه بعقار أمام محطة قطار المعمورة البلد ـ دائرة قسم شرطة المنتزه ثان فى الإسكندرية، فتم استهدافهما بمأمورية بقيادة المقدم حسام العشماوى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، ومعاونه الرائد علاء أبو المجد، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الذى قرره المجنى عليهم.

