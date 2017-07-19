شرطة فنزويلا تطلق القنابل في شوارع كراكاس - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

شهدت شوارع العاصمة كراكاس،في فنزويلا عدة مظاهرات للمعارضين على حكم الرئيس نيكولاس مادورو مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع على المعارضين لتفريقهم.

قال مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجهز لفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الكبار فى فنزويلا للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتخلى عن خطط لتشكيل جمعية تأسيسية يقول خصومه إنها سترسخ الدكتاتورية.

وتعهدت حكومة مادورو اليسارية بالمضى فى إجراء انتخابات فى 30 يوليو لاختيار الجمعية التأسيسية الجديدة برغم ما وصفته بالتهديد “الوحشي” الذى وجهه ترامب.