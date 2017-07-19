توقعات بارتفاع " بتكوين " إلى 500 ألف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال مؤسس شركة الأمن السيبراني ” مكافي ” المعروف بدعمه للعملات الرقمية إن قيمة عملة ” بتكوين ” في طريقها لبلوغ 500 ألف دولار في غضون ثلاث سنوات.

وبحسب سلسلة من التغريدات التي أطلقها “جون مكافي” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” فإن ” بتكوين ” تملك إمكانات وفرصا تجعل هذه التوقعات أكثر من مجرد مزحة، مؤكدًا استعداده لوضع أي رهان مقابل هذه التكهنات.

ورغم أن توقعاته تبدو مبالغًا فيها إلا أن ” مكافي ” ليس الوحيد الذي لديه آمال وتكهنات كبيرة لـ ” بتكوين ” وغيرها من العملات الرقمية، وسبق وصرح ” توم لي ” وهو أحد كبار مستثمري الأسهم في وول ستريت بأن ” بتكوين ” قد تصل إلى قيمة 55 ألف دولار بحلول عام 2022.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات الثلاثاء أعلى 2300 دولار بعدما تراجعت إلى أدنى ألفي دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، علمًا بأنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3018 دولارًا في الحادي عشر من يونيو/ حزيران.

ووصل إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 80 مليار دولار أمس بعد سلسلة من الانخفاضات هبطت بها إلى نحو 61 مليار دولار قبل أيام، وفقًا لموقع ” كوين ديسك “.