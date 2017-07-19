قصة رجل وزوجته خرجا لحلب الأبقار وعثر عليهما بعد 75 عام - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عثر على جثتين تحت الجليد، على ارتفاع 2615 مترا في جبال الألب، بعد 75 عاما من البحث.

وتعود الجثتان إلى رجل وزوجته فقدا أثناء خروجهما لحلب الأبقار في أحد المروج قرب شاندولين في إقليم فاليس يوم 15 أغسطس 1942. حسب صحيفة لوماتان في لوزان.

وقالت مارسيلين أودري دومولين أصغر أبنائهما: “أمضينا حياتنا كلها في البحث عنهما دون توقف، وتصورنا أن بإمكاننا إقامة جنازة تليق بهما ذات يوم”.

فيما نقلت الصحيفة عن مدير جلاسير 3000 برنار تشانين «الجثتان كانتا متجاورتين وهما لرجل وامرأة يرتديان ملابس ترجع لوقت الحرب العالمية الثانية».

وأشارت الصحيفة إلى أن الجثتين تعودان إلى مارسلان دومولين 40 عاما ويعمل صانع أحذية، وزوجته فرانسين 37 عاما معلمة، اختفيا وتركا وراءهما خمسة أبناء وابنتين.