الحملة الوطنية تواصل جهودها للسورين ضمن " شقيقي اشرب نقياً " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتأمين وإيصال مياه الشرب الصحية والنقية من خلال محطات تنقية للنازحين السوريين على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية.

وقال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن الحملة قامت بتامين محطات تنقية المياه ضمن مشروع (شقيقي اشرب نقياً) لتوفير مياه الشرب الصحية للشقيق السوري وذلك للأسبوع الـ 42 منذ بدء تشغيل وأضاف البسلامة أن الحملة تستهدف إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه النقية في الساعة من خلال خمس محطات لتنقية المياه في الداخل السوري.