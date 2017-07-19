مسؤول: ترامب وبوتين عقدا اجتماعا ثانيا غير معلن بقمة العشرين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا ثانيا لم يُكشف عنه سابقا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما كشفت مصادر.

وعقد الزعيمان محادثات خاصة بعد جلسة رسمية، لكن لم يُكشف عن تفاصيل هذه المحادثات.

وصف ترامب تقارير حول ” عشاء سري ” مع نظيره الروسي بأنها ” أخبار كاذبة “.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الاجتماع الثاني كان ” حوارا مقتضبا. ”

وتخضع العلاقة بين ترامب وبوتين لمراقبة شديدة في الولايات المتحدة وسط مزاعم بوجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية.

وتعتقد المخابرات الأمريكية أن روسيا ساعدت ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، وهو ما تنفيه روسيا. ونفى ترامب أيضا وجود أي تواطؤ مع روسيا.

وعُقد الاجتماع الثاني خلال حضور الزعيمين مأدبة عشاء خاصة لرؤوساء الدول في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة هامبورغ الألمانية.

وكان الرئيس الأمريكي بمفرده في هذا الاجتماع، وكان بوتين برفقة مترجمه الرسمي فقط، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هذا الاجتماع استمر ساعة.