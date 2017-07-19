شعبة المعلومات اللبنانية توقف المعتدين على الشاب السوري - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، من توقيف الشبان الثلاثة الذين اعتدوا بالضرب على شاب سوري في احدى المناطق اللبنانية يوم أمس.

وأثار الفيديو الكثير من الجدل والسخط على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب العنف الغير مبرر الذي تم استخدامه ضد شخص لا ناقة له ولا جمل.

ويأتي هذا الإعتداء بعد الحملة الكبيرة على السوريين بسبب دعوة احدهم على مواقع التوصل الإجتماعي للتظاهر ضد الجيش اللبناني في وسط بيروت، الأمر الذي دفع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الى منع التظاهر حفاظاً على السلم الأهلي بعد الدعوات اللبنانية للتظاهر المضاد.