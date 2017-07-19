⁠⁠⁠⁠⁠أسباب دموع وزير يمني بعد لقاء والدته - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

انتشرت صورة لوزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية اليمنية،يحتضن والدته وهو يبكي متأثرا بشدة.

ويعتبر اللقاء بين الوزير اليمني ووالدته هو الأول بعد فراق دام عامين؛ إذ كانت والدته من بين اليمنيين المحاصرين بمدينة تعز.

وزار الوزير ضمن مجموعة من الوزراء في الحكومة الشرعية أمس مدينة تعز لأول مرة منذ انقلاب الحوثيين، للاطلاع على أوضاع المدينة التي تعرضت لدمار كبير جراء هجمات ميليشيا الحوثي.

ولاقت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حي حققت انتشارا واسعا.