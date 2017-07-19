كوريا الشمالية تنفذ أحكاماً جماعية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

ذكر تقريرصادر عن مجموعة غير حكومية مقرها سول إن كوريا الشمالية تنفذ أحكام إعدام علنية دون محاكمات تأتي عادة في إطار حملة حكومية لمكافحة سلوك معين.

وقالت مجموعة ” العدالة الانتقالية ” تضم نشطاء حقوقيين وباحثين ويقودها لي يونجهوان الذي عمل كمدافع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إن تقريرها اعتمد على مقابلات مع 375 منشقاً كوريا شماليا على مدار عامين .

وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية تعدم الأشخاص بشكل جماعي على ضفاف الأنهار وفي ملاعب المدارس وفي الأسواق بتهم مثل السرقة والبغاء .

ويذكر أن كوريا الشمالية ترفض مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وتقول إن مواطنيها يتمتعون بحماية وفقا للدستور .