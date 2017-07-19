كوريا الشمالية تنفذ أحكاماً جماعية - صحيفة صدى الالكترونية

كوريا الشمالية تنفذ أحكاماً جماعية
ذكر تقريرصادر عن مجموعة غير حكومية مقرها سول إن كوريا الشمالية تنفذ أحكام إعدام علنية دون محاكمات تأتي عادة في إطار حملة حكومية لمكافحة سلوك معين.
وقالت مجموعة ” العدالة الانتقالية ” تضم نشطاء حقوقيين وباحثين ويقودها لي يونجهوان الذي عمل كمدافع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إن تقريرها اعتمد على مقابلات مع 375 منشقاً كوريا شماليا على مدار عامين .
وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية تعدم الأشخاص بشكل جماعي على ضفاف الأنهار وفي ملاعب المدارس وفي الأسواق بتهم مثل السرقة والبغاء .
ويذكر أن كوريا الشمالية ترفض مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وتقول إن مواطنيها يتمتعون بحماية وفقا للدستور .
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