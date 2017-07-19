أسباب إثارة بنات مؤسسة رعاية الفتيات الشغب بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بينت تحقيقات النيابة العامة مع نزيلات دار رعاية الفتيات بمكة المكرمة واللائي تم حبسهن على أثر أثارة الشغب أنهن فعلن ذلك بالدار بسبب انتهاء محكومياتهن ورفض ذويهن استلامهن .

رأى المختصين في علم الاجتماع والإرشاد النفسي والقانون، إنه يجب على الأسر احتضان بناتهم ودمجهن في المجتمع حتى لا يصبن بحالة من الانتكاسة ويعدن للجريمة، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء الفتيات وقعن في الخطأ بسبب التفكك الأسري.

وطالبو المختصين بألزام أولياء الأمور باستلام بناتهن وتوقيع عقوبات عليهم في حال الرفض، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بعدم إيذاء بناتهن .