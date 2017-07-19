أمسية ثقافية لـ " النملة " في مفهوم التطوع بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنماص وبالتعاون مع لجنة التنمية السياحية أمسية ثقافية لمعالي الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملة في بيت الطالب الجديد بإدارة التعليم، وكانت الأمسية بعنوان ” عودة لمفهوم التطوع ” تناول فيها معالي الدكتور التحديات التي تواجه العمل الخيري في المملكة ورؤية (2030) ودورها الإيجابي في توسيع مفهوم التطوع ونشر ثقافته في المجتمع وبين معاليه دور المملكة الريادي في العمل الخيري وأنه سياسة ثابتة لهذه الدولة المباركة .

وتخلل الأمسية تكريم أحد الشباب الذين قاموا بعمل بطولي حيث أنقذ عائلة من الموت اثر حادث مروري احترقت فيه سيارتهم وأنقذهم بفضل الله وهو الشاب أحمد بن فايز ابو زنده البكري .

حيث كرمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنماص واعتبرت هذه العمل هو قمة العطاء والتطوع، وأثنى معالي الدكتور على هذا العمل من الشاب وكذلك لفتة التكريم من اللجنة .

ثم كانت هناك مداخلات وأسئلة لمعالي الدكتور من الحضور، وقد نالت هذه الأمسية استحسان الحضور وأكدوا على أهمية استمرار هذه المناشط الثقافية .

وفي ختام الأمسية شكر معالي الدكتور علي النملة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنماص على استضافة هذه الأمسية وكذلك لجنة التنمية السياحية على برامجها في استقطاب السياح لهذه المحافظة الجميلة وثمن دور إدارة التعليم في هذا الصرح المميز الذي أقيمت فيه الأمسية .