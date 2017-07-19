شركات عالمية في مجال تصنيع السيارات تستثمر بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت عديد من الشركات العالمية والمحلية، عن رغبتها في الحصول على تراخيص لإقامة منشآت متنوعة في قطاع تصنيع السيارات، وكذلك قطع الغيار، وتقدمت بطلبات للجهات المعنية للحصول على التراخيص.

وقال مصدر مطلع بالوادي الصناعي التابع لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إن هذه المنشآت والشركات سترى النور قريبا وستعلن في وقتها بالطريقة النظامية.

وأكد أن هناك مباردات للتواصل مع كبريات الشركات في هذا القطاع للتعريف بالمزايا التي يوفرها الوادي لهم، وتقديم التسهيلات التي تحتاج إليها كل شركة، حيث تعمل المدينة على جذب واستقطاب الصناعات ذات صفة الاستمرارية وذات القيمة المضافة للاقتصاد ومن بينها صناعة المركبات.