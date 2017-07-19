 أبناء الأمير عبدالرحمن يتقبلون العزاء بالرياض بدءا من اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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أبناء الأمير عبدالرحمن يتقبلون العزاء بالرياض بدءا من اليوم

أبناء الأمير عبدالرحمن يتقبلون العزاء بالرياض بدءا من اليوم
سعيد العجل(صدى):

أوضح المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ان اصحاب السمو الملكي ” أبناء سموه  ” يرحمه الله ، سيتقبلون المعزين- ان شاء الله – في وفاة والدهم صاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله – في قصر سموه بحي المربع – طريق الملك فهد – مقابل مبنى جوازات الرياض ،
مساء اليوم الأربعاء وغد الخميس وبعد غد الجمعة .

من الساعة السابعة الى الساعة التاسعة مساء .

وكان أبناء سموه قد استقبلوا العزاء في الأيام الماضية في محافظة جدة .

نسال الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ..
” انا لله وانا اليه راجعون “


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