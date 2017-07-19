أبناء الأمير عبدالرحمن يتقبلون العزاء بالرياض بدءا من اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضح المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ان اصحاب السمو الملكي ” أبناء سموه ” يرحمه الله ، سيتقبلون المعزين- ان شاء الله – في وفاة والدهم صاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمه الله – في قصر سموه بحي المربع – طريق الملك فهد – مقابل مبنى جوازات الرياض ،

مساء اليوم الأربعاء وغد الخميس وبعد غد الجمعة .

من الساعة السابعة الى الساعة التاسعة مساء .

وكان أبناء سموه قد استقبلوا العزاء في الأيام الماضية في محافظة جدة .

نسال الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ..

” انا لله وانا اليه راجعون “