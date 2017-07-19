تدشين خيمة أبها بحضور ٤ آلاف زائر وزائرة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

دشنت خيمة أبها الدعوية فعالياتها، على طريق أبها خميس مشيط، الاثنين ٢٣-١٠-١٤٣٨، في نسختها التاسعة، بتنظيم من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير، ضمن مهرجان أبها يجمعنا.

وكانت أولى فعاليات الخيمة، محاضرة بعنوان ” الشباب والمستقبل ” للمعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله التركي، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري، تحدث فيها التركي عن الآثار المدمرة للتطرف والإرهاب وأهم السبل التي تحقق للشباب النجاح والتميز بعيدا عن الإرهاب، تلاها أمسية شعرية للشاعر عبد الرحمن العشماوي.

من جهته، قال منسق الخيمة سعيد روزة إن هذه الخيمة هي امتداد لسابقاتها من النسخ السابقة التي تتميز في كل عام بالفعاليات المميزة والبرامج الجاذبة للسياح ولأبناء منطقة عسير، مبينا أن هناك نخبة من رجال الدين المشاركين خلال هذا العام ومنهم معالي الدكتور علي النملة والدكتور خالد الغامدي والشيخ سعد بن سعيد الحجري والشيخ عبد الله بللقاسم والشيخ علي القرني وصاحب السمو سعود بن خالد الكبير والدكتور بدر المشاري سيقدمون خلال العشرة أيام محاضرات بعناوين مختلفة عن مفاهيم التطوع والفأل وأسباب النصر واغتنام الإجازات والافتقار إلى الله وتجارة العبد والأسماء الحسنى والمرابطون في قلوبنا.

وأبان أن اليوم الأول سجل استفادة أكثر من ٤ آلاف زائر وزائرة، منهم ٢٥٠٠ في الخيمة الرئيسية.