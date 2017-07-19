" ممارسة الجنس " داخل سيارة يحميها من السرقة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تفاجأ لص حاول سرقة سيارة ، بتواجد صاحبها بداخلها يُمارس الجنس ، ففر هارباً .

وكان قد حاول اللص الاقتراب ببطء من السيارة المركونة على جانب الطريق، إلا أنه تفاجأ عندما فتح بابها، إذ خرج منها السائق وهو نصف عارٍ وبدأ بمطاردته.

يذكر أن صاحب السيارة لم يتمكن من القبض على اللص، وقد أبلغ الشرطة بما حصل. ويشار الى أن هذه الحادثة وقعت في قرية تشينغوانكو في شمال الصين.