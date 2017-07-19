" ممارسة الجنس " داخل سيارة يحميها من السرقة - صحيفة صدى الالكترونية

” ممارسة الجنس ” داخل سيارة يحميها من السرقة
تفاجأ لص حاول سرقة سيارة ، بتواجد صاحبها بداخلها يُمارس الجنس ، ففر هارباً .
وكان قد حاول اللص الاقتراب ببطء من السيارة المركونة على جانب الطريق، إلا أنه تفاجأ عندما فتح بابها، إذ خرج منها السائق وهو نصف عارٍ وبدأ بمطاردته.
يذكر أن صاحب السيارة لم يتمكن من القبض على اللص، وقد أبلغ الشرطة بما حصل. ويشار الى أن هذه الحادثة وقعت في قرية تشينغوانكو في شمال الصين.
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8479 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈🙈
توتو[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرة جربتها ما عجبني الوضع
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوجه كلامي للعبد وهو عارف نفسه ……….. والا كان يوم جلد ولد نجد الشهير يوم قمت تبكي ورحت تشتكي شرطة كان راح يتكرر وانت والله العظيم يا صغير العقل والقدر ما تاخذ معايه نص ساعة ولاخليك حفلة …………….. وانا رديت هنا …………….؟؟؟؟؟ عموما الاخوان ردوا عليك وامة محمد صلى الله علية وسلم لاتجتمع على باطل وانك طفل غبي بثر ذروق
اخيرا الله يشفيك ولا يبلينا
رعد[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاد في السياره والماره مالهم عيون -عاد مايشوفون الرجول واصله السقف ولا طالعه مع الزجاج-لو في منطقه بريه بعيد عن الناس مثلا بين الاشجار في عسير ممكن-وتعتبر تصبيره لين يروحون البيت-
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13473 ] نشر منذ 2 ساعتين
😑😑😑😑
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه التدقيق على تعليقاتي وغير مخذ راحته