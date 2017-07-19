الدكتور علي مرزوق مشرفاً على إنشاء متحف نادي ضمك - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

قام عضو شرف نادي ضمك الدكتور علي عبدالله مرزوق، وكيل كلية المجتمع بخميس مشيط، استاذ الآثار المساعد، ومدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بعسير، بزيارة لمقر نادي ضمك واجتمع مع رئيس النادي الأستاذ محمد الغروي وعضو مجلس الادارة الاستاذ خالد الهتلان وجاء في الاجتماع الكثير من الامور الخاصة بالنادي ومنها اسناد مهمة الإشراف على متحف النادي للدكتور علي مرزوق واختيار موقع للمتحف وتشكيل لجنة تضم عدد من محبي النادي للتنسيق والتجهيز لهذا الموقع وايضاً القيام بأعمال فنيه داخل المنشاة، كما قدمت ادارة النادي شكرها للدكتور علي المرزوق على جهوده الغير مستغربة مع فارس الجنوب .