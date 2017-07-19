داعي نيجيري يطالب باعتماد قانون يمنع الفقراء من التعدد - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

طالب رجل الدين البارز في نيجيريا محمد السنوسي الجهات المختصة باعتماد قانون يمنع تعدد الزوجات للفقراء، وذلك لمنع الفقر والإرهاب.

وقال السنوسي، أمير منطقة كانو شمال نيجيريا إن إمارته بتعاون مع باحثين في جامعة ” باييرو ” تدرس قانونا سيحد من المشاكل المرتبطة بالزواج .

وأوضح السنوسي إن هناك ارتباطا وثيقا بين تعدد الزوجات والفقر والإرهاب ،لأن بعض الرجال لا تسمح لهم ظروف المعيشية بالزواج، ومع ذلك يتزوجون العديد من النساء ويتنج عن ذلك ولادة عشرين طفلا لا يقدرون على توفير أدني متطابات التعليم وينتهي بهم المطاف في يد التنظيمات الإرهابية .