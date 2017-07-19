⁠⁠⁠⁠⁠اتفاقية تعاون بين الصحة ومدينة سلطان بن عبدالعزيز حول " داء الفيل " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وقعت ” وزارة الصحة ” ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، اتفاقية تعاون لأول برنامج متخصص لعلاج وتأهيل مرضى ” داء الفيل ” واعتلال الأوعية الليمفاوية في المملكة .

يهدف البرنامج إلى مواجهة الحالات المتزايدة من المصابين بهذا المرض في المملكة من خلال التوعية والتثقيف والتدخل المبكر .

يُذكر أن مرض ” داء الفيل ” الذي يسمى أيضاً ” الفيلاريا الليمفاوية ” ، يعرف بالمتلازمة التي تتضخم فيها بعض مناطق الجسم مثل الأرجل والذراعين والأعضاء التناسلية بصورة واضحة، إلى أحجام تشبه الأحجام في الفيل، ويقدر عدد المصابين بهذا المرض بنحو 140 مليون شخص في أكثر من 80 دولة في العالم.