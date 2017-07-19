 بالفيديو.. العثور على جثة طفل رضيع بثلاجة طعام بالأردن - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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بالفيديو.. العثور على جثة طفل رضيع بثلاجة طعام بالأردن

بالفيديو.. العثور على جثة طفل رضيع بثلاجة طعام بالأردن
مليكة فؤاد(صدى):

عثر أحد العاملين في مستشفى بمحافظة الزرقاء الأردنية ، على جثة رضيع في ثلاجة طعام المستشفي .

وأوضحت عائلة الرضيع المُتوفى أنها تفاجأت بوفاة مولودهم الجديد ووجود جثته داخل ثلاجة طعام، مضيفًة أن الطفل تُوفي بسبب نقص الأوكسجين بحسب تقرير المستشفى.
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وأشارت العائلة إلى أنها تقدمت بشكوى لإدارة المستشفى، التي ردت عليهم بأن هذه الثلاجة تستخدم لهذا الأمر، وبدورها قامت العائلة بتحويل جثة الرضيع لمستشفى حكومي لمعرفة أسباب الوفاة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 12 دقيقة

ما دام مات كله واحد مايضر الشاة سلخها بعد موتها

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