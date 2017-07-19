بالفيديو.. امرأة تقتل طفلة اكتشفت خيانتها لزوجها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت امرأة لعوب في أحد أحياء الجيزة في مصر على قتل ابنة زوجها بعد أن اكتشفت الطفلة خيانتها لأبيها.

وقال محمد صلاح والد الطفلة ” شهد ” ، ضحية زوجة الأب بميت عقبة بالجيزة ” أنجبت من زوجتي الأولى طفلين شهد 6 سنوات وصلاح 3 سنوات، وبسبب المشكلات الزوجية اتفقنا على الطلاق وتم الاتفاق على أن يعيش الطفلان مع والدتي وأختي “.

وأضاف خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية،أنه بعد فترة قرر الزواج من المتهمة وتدعى ضحى، واستأجرت شقة بمنطقة أوسيم للإقامة وتركت الطفلين مع والدتي، وكنت دائم التردد عليهم.

وتابع: ” في يوم الحادث حضرت المتهمة لزيارة والدتي ووالدي والأطفال وأثناء حديثها في الهاتف مع أحد الأشخاص سمعتها ابنتي شهد فهددتها بفضح أمرها فقامت بخنقها بفوطة مبللة، وبعد القبض عليها اعترفت بخيانتها لي ” .