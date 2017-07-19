بالفيديو.. شاب يرتدي ملابس نسائية لمدة 20 عاماً ليُساعد والدته المريضة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يرتدي ملابس نسائية لمدة 20 عاماً ليُساعد والدته المريضة
ظهرت علامات المرض العقلي على الأم عندما ماتت ابنتها، فقام قرر ابن مخلص في الصين الذي لم يذكر اسمه باتخاذ قرار استثنائي لتغيير مظهره بشكل جذري ، بأن يرتدي ملابس نسائية منذ 20 عامًا، وكان هدف الرجل هو اقناع والدته المريضة أنها لم تخسر ابنتها التي توفيت ، وبالفعل نجح في غايته واقتنعت والدته على الفور بأن ابنتها قد عادت.
وبالفعل نجحت الخطة لدرجة أن الرجل القاطن بـ” قويلين ” في منطقة “ قوانغشي ”، لم يعد يملك أي ملابس رجالية على الإطلاق.
وقال: “ كنت سعيدًا جدًا، ولذلك واصلت القيام بذلك، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش كامرأة ”.
وفي الفيديو الذي شاهده الملايين، يمكن سماع أمه وهي تشير إلى ابنها قائلة: “ إنها ابنتي، وعندما ماتت ابنتي الأخرى أصبحت هي ابنتي ” .
وقال الرجل إنه لا يشعر بالقلق إزاء ما يعتقده الناس لأنه يفعل ذلك لأمه، وأضاف: “ لماذا عليّ أن أخشى من ضحكات الناس؟ ” .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17517 ] نشر منذ 53 دقيقة
معليك من كلام الناس
كلام الناس لايودي ولايجيب🤗🤗🤗