بالفيديو.. شاب يرتدي ملابس نسائية لمدة 20 عاماً ليُساعد والدته المريضة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ظهرت علامات المرض العقلي على الأم عندما ماتت ابنتها، فقام قرر ابن مخلص في الصين الذي لم يذكر اسمه باتخاذ قرار استثنائي لتغيير مظهره بشكل جذري ، بأن يرتدي ملابس نسائية منذ 20 عامًا، وكان هدف الرجل هو اقناع والدته المريضة أنها لم تخسر ابنتها التي توفيت ، وبالفعل نجح في غايته واقتنعت والدته على الفور بأن ابنتها قد عادت.

وبالفعل نجحت الخطة لدرجة أن الرجل القاطن بـ” قويلين ” في منطقة “ قوانغشي ”، لم يعد يملك أي ملابس رجالية على الإطلاق.

وقال: “ كنت سعيدًا جدًا، ولذلك واصلت القيام بذلك، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش كامرأة ”.

وفي الفيديو الذي شاهده الملايين، يمكن سماع أمه وهي تشير إلى ابنها قائلة: “ إنها ابنتي، وعندما ماتت ابنتي الأخرى أصبحت هي ابنتي ” .

وقال الرجل إنه لا يشعر بالقلق إزاء ما يعتقده الناس لأنه يفعل ذلك لأمه، وأضاف: “ لماذا عليّ أن أخشى من ضحكات الناس؟ ” .