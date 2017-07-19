أمانة الرياض تصادر 19 بسطة في حملة على الباعة الجائلين - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قامت الادارة العامة للراحة والسلامة بامانة منطقة الرياض بحملة على الباعة الجائلين المخالفين جنوب وغرب الرياض بالتعاون مع قوة الضبط الميداني والادارة العامة للنظافة بالامانة حيث صادرت ١٩ بسطة متنوعة سلمت محتوياتها للجمعيات الخيرية .

ذكر ذلك المهندس انور قلم مدير عام الراحة والسلامة بالامانة واشار الى انه تم تسليم ٤٤ عاملا مخالفا للجهات المختصة لاتخاذ اللازم من عقوبات .

واكد ان المواطن والمقيم عونا للامانة في عملها بالشراء من المحلات النظامية التي تتوفر بها الاشتراطات البلدية بدلا من الباعة الجائلين المخالفين الذين لايعرف مصدر بضاعتهم من أين .

ورحب بالتبليغ عن الباعة الجائلين عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.