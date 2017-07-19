حجب " واتساب " في الصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

اشتكى مستخدمو ” واتساب ” في الصين من عدم قدرتهم على استخدام التطبيق في التواصل مع أصدقائهم ” بشكل كامل ” ، وكشفوا عن مشكلة في إرسال الصورة والفيديوهات وفي بعض الأحيان الرسائل النصية.

ويعاني ” واتساب ” من حجب جزئي في الصين، مشيرة إلى أن الأمر قد يكون تمهيدا لحجب كلي خلال الأيام المقبلة، بحسب صحيفة ” تلجراف ” البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن ” الحجب الكلي قد يشكل ضربة كبيرة لفيسبوك الذي يسعى للتواجد بقوة في الصين “.

ويأتي حجب واتساب ” الجزئي ” ضمن الحملة الكبيرة التي شنتها الصين خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما أجبرت ثلاثة مواقع كبرى على وقف بث الأفلام والمسلسلات وبعض الأغاني.

يشار إلى أن الصين تحجب موقع فيسبوك منذ عام 2009، إلى جانب تطبيقات أخرى مثل تلجرام وإنستجرام..

وتفرض الحكومة الصينية قيودا واسعة النطاق على الإنترنت وتسعى لوضع هذه السياسة في قانون.

ويقول مسؤولون إن فرض قيود على الإنترنت، بما في ذلك حجب مواقع أجنبية شعبية مثل جوجل وفيسبوك، أمر ضروري لضمان الأمن في مواجهة تهديدات متزايدة مثل الإرهاب.