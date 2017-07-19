حكم قضائي يلزم التجارة بسداد 24 مليون ريال لرجل أعمال - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ألزمت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض وزارة التجارة بسداد مبلغ 24 مليون ريال لرجل أعمال نظير خدمات قدمها للوزارة قبل أن تفسخ التعاقد معه.

‏تعود تفاصيل القضية، إلى قيام رجل أعمال برفع دعوى منذ خمس سنوات بديوان المظالم، ضد لجنة المساهمات بالوزارة مطالبا بنحو 35 مليون ريال، نظير عقد خدمات واستشارات، إلا أن الوزارة قامت بفسخه بعد إنجاز الرجل مراحل بالعمل على مدار 3 سنوات، وتنصلت من دفع المستحقات.

وقال مصادر إن القضية ظلت في مداولات منذ 5 سنوات، تمسك خلالها رجل الأعمال بمستحقاته، فيما طالب ممثل وزارة التجارة برد الدعوى معللا ذلك بأن الوزارة فسخت التعاقد والعبرة تكون بالنتيجة لا بالجهد.

واعتبرت المحكمة في حكمها الأول أن نسبة إنجاز العقد بلغ 70%،‏ ما يعني أن رجل ‏الأعمال يستحق مبلغ 24 مليون ريال.