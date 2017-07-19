انطلاق رالي عسير من 16 إلى 18 أغسطس بمشاركة سعودية خليجية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وإشراف الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، يقام رالي عسير الصحراوي (BAJA)، من 16 إلى 18 أغسطس المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م.

الرالي على مواصفات وإجراءات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المتضمنة إجراءات السلامة والمعايير القياسية للأمن والسلامة طبقًا للسباقات المشابهة في أنحاء العالم وضمن مواصفات الاتحاد الدولي، ويشارك فيه سائقين من دول الخليج ومختلف مناطق المملكة من حاملي رخصة قيادة احترافية، ويتكون من عدة مراحل وجولات، يبدأ بجولات استعراضية، ومن ثم مراحل السباق على يومين وينتهي بالجولة الختامية وتتويج الفائزين.

وتم تحديد مسار الرالي في محافظة طريب على بعد 98 كيلو عن مدينة أبها، ويمتد لنحو 80 كيلو، حيث يمر بعدد من المراحل والمناطق بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يضمن نجاح الرالي.

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن إقامة الرالي في المنطقة جاءت بعد تلقي عدة موافقات رسمية من الجهات ذات العلاقة، وتوقيع عقد مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بهذا الشأن، وتأتي كون المنطقة تتميز بالتنوع في تضاريسها، حيث يمكنك التمتع بجبالها الشاهقة وسهولها المنبسطة وبحرها الجميل، كما يمكنك مشاهدة مناطق تراثية، بالإضافة إلى المناخ الساحر طوال العام، مما يجعل منها منطقة سياحية كبيرة.

وتوقع العمرة أن يخرج المشاركون وزوار الرالي بتجربة رياضية سياحية لا تنسى؛ لتوفر مقومات الرالي من مناخ معتدل وجبال وبحر، إلى جانب تحقيق أهداف عديدة، منها: توظيف الشباب لإدارة هذه الفعاليات، وتنمية اقتصادية لقطاع تعديل المركبات الرياضية، وتوجيه الشباب لمزاولة رياضة ممتعة وآمنة، واستقطاب الشباب لممارسة القيادة بعيدًا عن مخاطر الطرق، بالإضافة إلى استقطاب الإعلام العالمي المتابع لهذه الرياضات وكذلك الإعلام السعودي المتابع من قبل شريحة الشباب، فضلًا عن دعم السياحة في عسير بإضافة نشاط رياضي عالمي، وإبراز مقدرة المنطقة على استضافة حدث رياضي بمواصفات عالمية.